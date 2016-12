Juve, ag. Rugani: “E’ cresciuto tanto, il Napoli ci aveva visto giusto”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Torchia, procuratore del difensore juventino Daniele Rugani (22), ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Radio CRC: “Il Napoli ci aveva visto giusto ed aveva avuto la sensazione che il giocatore potesse creare grosse plusvalenze. Rugani è cresciuto molto, tutti dicevano che la concorrenza l'avrebbe messo in serie difficoltà ma, con tutto il rispetto dei campioni, si sta ritagliando il suo spazio. Il campionato non è ancora chiuso, ci sono ancora tanti scontri diretti. Il Napoli sta attuando una strategia giusta come hanno fatto altre squadre, come la Juve. In Italia siamo bravi a farlo. Nei momenti di crisi tiriamo fuori sempre qualcosa di importante con la nostra vena artistica. Secondo la strategia del Napoli è giusto prendere i giovani ma è soprattutto giusto capire quando e dove inserirli in squadra”, ha detto l’agente.