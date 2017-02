Juve, Alex Sandro: “Il Porto ci sfiderà come se fosse la partita della vita”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è pronta a sfidare il Porto negli ottavi di Champions League. Passato contro presente per l'esterno bianconero Alex Sandro, che ha concesso una intervista attraverso Esporte Interativo. “Contro le grandi per loro è come la partita della vita. In Portogallo ho ancora tanti amici, so quanto conterà per loro la gara in casa. Sinceramente non sono molto ansioso e ho voglia di tornare protagonista allo stadio Dragao, un posto unico. Quando il Porto nel suo campo affronta le squadre più importanti d'Europa dà sempre il massimo, come fosse il match della vita. Ho vissuto quel tipo di esperienza e sono sicuro che non sarà diverso questa volta. La Juventus deve essere preparata per una battaglia", le parole riportate da Tuttojuve.com.