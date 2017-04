Juve, Allegri: "Barcellona? Non viviamo di esaltazione, ma di equilibrio"

© foto di www.imagephotoagency.it

I giorni post Barcellona sono stati molto intensi per la Juventus. Tra gli elogi e il rinnovo di Paulo Dybala, l'attenzione sul club bianconero non è mai calata. "E' normale che dopo un 3-0 al Barcellona ci sia questa ondata di grande entusiasmo e di grande esaltazione" spiega Massimiliano Allegri in conferenza stampa. "E' invece quello il momento più pericoloso. Come in tutte le cose non bisogna vivere di esaltazione, ma di entusiasmo, di voglia e neanche di depressione quando le cose vanno male, ma ci vuole equilibrio. Abbiamo giocato la prima partita, è andata bene, c'è ancora da affrontare la partita di ritorno a Barcellona, dove bisognerà fare una gara migliore di quella che abbiamo fatto martedì. L'equilibrio è la forza di una grande squadra. Poi nel calcio puoi vincere o perdere, ma l'importante è mantenere sempre l'equilibrio, perchè l'equilibrio ti porta sempre ad ottenere dei successi. Decisone sul cambio modulo? Non è la più importante, l'annata è lunga. Ci sono momenti in cui devi fare una cosa e altri in cui ne fai un'altra. Dopo Firenze serviva. La novità porta sempre entusiasmo e sono stati bravi i ragazzi a mettersi a disposizione".