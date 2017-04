Juve, Allegri: "Bisogna saper affrontare gli imprevisti e non esaltarsi"

C'è gran entusiasmo a Torino e in generale nel mondo Juventus in vista della partita col Barcellona di domani. Non è però la stessa situazione che la squadra di Allegri ha vissuto due anni fa. "Dopo 3 anni sarà normale aver un legame. La crescita è cominciata 6 anni fa ed è continuata con la squadra" spiega in conferenza stampa il tecnico bianconero. "Posso solo fare meno danni possibili. La forza di una grande squadra è il sapersi non esaltare. Bisogna sapere affondate gli imprevisti della partita. Nella Champions non hai tempo per recuperare. Il passaggio si conquista solo quando fischia l'arbitro. È una Juve diversa questa, ho attaccanti diversi prima avevo centrocampisti diversi. Ho Cuadrado e Mandzukic che prima non avevo. Sto sfruttando le caratteristiche dei giocatori".