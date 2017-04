Juve, Allegri: "Domani pensiamo a vincere e non ai 3 gol dell'andata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Difendere il 3-0 ma anche attaccare. È così che Massimiliano Allegri spera sia gestita dalla sua Juventus la partita di domani sera del Camp Nou. "Noi abbiamo grande rispetto del Barcellona, dobbiamo fare una grande gara come hanno fatto a Torino. Fare bene la fase difensiva e quella offensiva" spiega in conferenza stampa. "Stanno tutti bene. Dobbiamo cambiare qualcosa magari tatticamente. Dobbiamo pensare di vincere e non ai 3 gol d'andata. Dobbiamo leggere bene la partita ed è importante la lucidità. La Juve deve essere abituata a giocare i quarti. Il percorso è in crescita a livello tecnico e in consapevolezza. Domani non è un esame ma è una occasione importante, una tappa per arrivare a Cardiff. Non abbiamo vinto niente. Finito domani abbiamo poi il Genova".