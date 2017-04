© foto di www.imagephotoagency.it

Una semifinale che vale un rinnovo. Massimiliano Allegri e la Juventus sono sempre più vicini a prolungare il loro rapporto, fino al 2020. Secondo quanto riportato da Tuttosport la prossima settimana, che dovrebbe essere più libera per i bianconeri, il tecnico e la società si metteranno attorno a un tavolo per discutere il rinnovo, spostando la scadenza due anni in avanti rispetto a quella attualmente prevista.