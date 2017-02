Juve, Allegri: "Lasciamo stare i paragoni. Grazie Patrice per quando fatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ricordando che domani si gioca Juve-Inter, il derby d'Italia e non si può parlare solo di modulo. "Domani è una bella partita, importante, ci sono due squadre che hanno gli organici per vincere in campionato. Loro sono partiti male ma nelle ultime 10 gare hanno fatto 25 punti" spiega Massimiliano Allegri in conferenza stampa. "La Juve in questo momento è equilibrata. Ha vinto 15 partite prima di cambiar modulo. Ora era il momento di vedere altri modi di giocare. Poi i paragoni lasciamoli stare, non creiamo eccessive aspettative. L'Inter ha un grande potenziale offensivo. Higuain e Icardi sono tra i più forti del mondo non solo in Italia. L'Inter se vincerà tutte le gare arriverà a 90 punti. È una società presente e l'anno prossimo sarà una delle candidate a vincere lo scudetto. Per noi non è il sistema che deve migliorare. Ma alla Juventus non basta il minimo indispensabile per vincere, bisogna migliorare tutto. È questo che tutti devono mettersi intesta".

Ha incontrato Evra ieri? "Ringrazio Patrice per quello che ha fatto alla Juve, per l'esperienza che ha portato qui. Ha aiutato tanto lo spogliatoio giovane. È una perdita importante, ma è stata fatta una scelta, lui ha detto in modo onesto che era difficile accettare quel ruolo dopo 10 anni di titolarità a Manchester e l'ho accettato anche io e apprezzato per questo".