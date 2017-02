© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'odierna conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato della possibile formazione in vista della gara col Crotone: "Chiellini riposerà, sono rientrati Barzagli e Benatia. Marchisio non sarà convocato perché ha un problema alla schiena. Lemina e Mandragora non saranno convocati. Gli altri stanno bene. Pjaca domani può darsi giochi dall'inizio. Lichtsteiner dovrebbe riposare. Sturaro non può stare alto a sinistra ma è probabile continui a giocare Mandzukic".