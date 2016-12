Juve, Allegri vince ma resta in discussione: non è una novità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Basta poco per criticare una macchina costruita per essere perfetta come la Juve. Ancora meno per dubitare di chi quella macchina la guida da anni: Max Allegri, capo tecnico e morale capace in due stagioni di portarla in fondo alla Champions ma anche nei bassi fondi della classifica. Risalendo poi e consegnandosi alla storia con il quinto scudetto di fila grazie a un'autentica impresa. Ma un bel pezzo di popolo bianconero resta comunque incontentabile. E Allegri in discussione non è una novità, anzi. Dai giorni del burrascoso addio di Conte l'idiosincrasia di una parte di juventini nei confronti dell'attuale allenatore bianconero è proseguita anche in tempi di consolidate vittorie, rimanendo latente e pronta a uscire allo scoperto al primo piccolo o grande balbettio. A ragion veduta dopo il ko di Reggio Emilia, ad esempio, dove nello spogliatoio volarono gli stracci e si raddrizzò una stagione, ma anche ingiustamente dopo quell'unico punto rimediato tra Siviglia e Inter lo scorso settembre, ponendo l'accento su una campagna acquisti estiva considerata superbamente a prova di errori, senza se e senza ma.

LE CRITICHE AD ALLEGRI - Tante ma deboli le accuse nei confronti del livornese, come la posizione arretrata di Dybala, qualche panchina di troppo per Higuain (escluso a San Siro contro l'Inter), la timida gestione di Mandzukic e la scarsa brillantezza della squadra, soprattutto, che vince ma non gioca bene. O non come potrebbe fare, considerando la potenza di fuoco di cui sulla carta dispone. Tolta la Supercoppa persa più o meno rocambolescamente, però, la Juventus di Allegri non ha un problema di risultati. Cinque titoli e una finale di Champions League raggiunta malgrado i pronostici, una dimensione europea ritrovata e l'attualità che racconta di un primato in campionato e nel girone di Champions. Ma tant'è: il feeling non sembra più quello di una volta, anche con i vertici societari e lo spogliatoio. Specialmente dopo quel "li prenderei a calci" sfogato a Doha da Allegri verso Marotta e Paratici, con gesti verso il campo e una frase calda quanto la bruciante sconfitta appena maturata per mano della sua ex, il Milan.

"BASTA UNA SCONFITTA" - "Qui finché si vince va tutto bene, quando si perde bisogna cambiare tutto" ha spiegato e contestato ieri Medhi Benatia al Globe Soccer di Dubai. "A me non interessano le critiche. E' vero che in Supercoppa non abbiamo fatto una grande partita, ma bisogna fare i complimenti al Milan. Non vedo niente di grave nel perdere ai rigori contro una buona squadra. Sono appena arrivato alla Juve ma ho già capito tutto". O tutto quello che c'è da capire: la Juve di oggi è condannata a vincere.