Juve-Allegri, volontà comune di andare avanti. Ma ora non è la priorità

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Massimiliano Allegri. Contatti frequenti e in corso, a breve nuovi incontri per rinnovare il contratto in scadenza nel 2018 fino al giugno del 2018. "Qui sto bene ma non è la priorità", dice il tecnico. Le parti proveranno a venirsi incontro ma l'intenzione di proseguire il rapporto c'è.