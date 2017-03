Juve, Andre Gomes piace ancora: possibile operazione 'alla Cuadrado'

© foto di Imago/Image Sport

Fra i tanti giocatori seguiti dalla Juventus, per Tuttosport, continua ad esserci ancora Andre Gomes. Il centrocampista portoghese, vicino ai bianconeri in estate, sta trovando difficoltà a Barcellona e a giugno potrebbe partire, magari in prestito. E la Juve, in quel caso, sarebbe pronta ad inserirsi, magari con un'operazione in stile Cuadrado.