Juve, Benatia: "Le critiche non mi interessano. Il Milan sta facendo bene"

Il difensore della Juventus, Mehdi Benatia, ha parlato a Sky Sport a margine del Globe Soccer Award commentando le voci sulla crisi bianconera: "Ormai alla Juve funziona così, sono arrivato da poco ma ho già capito. Finché si vince va bene tutto, poi quando c'è una sconfitta di colpo diventiamo la squadra più scarsa del mondo. Sinceramente le critiche non mi interessano. Abbiamo perso contro il Milan ai rigori, contro una squadra che sta facendo bene in campionato. Non vedo niente di grave, soprattutto se una squadra fa così tanti punti anche se - come si dice - gioca male".