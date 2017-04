Juve, Buffon: “A Pescara non sarà facile. Zeman? Il calcio deve unire”

© foto di www.imagephotoagency.it

Interessante intervista rilasciata da Gianluigi Buffon attraverso le colonne del quotidiano Il Centro, in vista del match di oggi tra Pescara e Juventus. “Zeman simbolo dell'antijuventinità? Ma no. Non è questo il discorso. Sono cambiati i tempi e certe dichiarazioni. Meglio lasciar perdere. Spero che emergano altri sentimenti. Mi auguro che ci sia spazio per affetto e stima prima e dopo la partita. Lo sport, il calcio in particolare, deve unire, non dividere”, le parole del portiere di Juve e Nazionale che ha poi proseguito: “La Juve ha dimostrato di soffrire i testacoda in passato? Certo, ma il Pescara, al di là della situazione di classifica, ha dimostrato di essere una squadra propositiva. Ha sempre giocato un calcio d'attacco e magari ha raccolto meno di quanto meritava. E' stato così con Massimo Oddo in panchina e lo è adesso con Zeman, un allenatore che non devo certo scoprire io. Sappiamo delle insidie della partita, conosciamo il valore del Pescara, ben diverso dalla posizione in graduatoria. Siamo consapevoli che i biancazzurri ci lasceranno delle occasioni da rete, ma, al tempo stesso, sappiamo che ci creeranno dei problemi. Sta a noi, alla nostra forza e alla nostra esperienza, far emergere certi valori. Ma nessuno di noi pensa che sia una gara facile, al contrario”. Intanto Max Allegri dovrebbe dare spazio a Neto, lasciando Buffon a riposo.