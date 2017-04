Juve, cena con Di Campli: fari puntati su Coulibaly

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cena di mercato per la Juventus. Con Donato Di Campli, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Fabio Paratici ha infatti incontrato l'agente: sul piatto, anzitutto, l'idea Mamadou Coulibaly, centrocampista classe '99 del Pescara che piace parecchio alla Vecchia Signora. Non solo lui, ovviamente, perché da cosa può nascere cosa e Di Campli, come noto, è anche l'agente di Marco Verratti. Che, non è un mistero, in Corso Galileo Ferraris ha diversi estimatori.