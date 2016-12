Juve, Chiellini: "Futuro in Cina? Non ci penso. Higuain incredibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato al portale qatariota www.sc.qa, come riporta TuttoJuve.com: "Higuain? Gonzalo è un giocatore fantastico, un bomber incredibile. Ma è anche molto generoso, è diventato parte del gruppo in poco tempo, e questa è la cosa più importante per noi. La partita contro il Milan? Storicamente, il Milan ha buone squadre e sarà una partita difficile, visto che ci aspettiamo un alto livello di competitività dalle 2 squadre. Quest'anno il Milan è tornato ad essere tra i migliori club del campionato, e dunque lo rispettiamo molto. Il Qatar? E' la mia seconda volta qui, e l'atmosfera è sempre buona. L'Aspire è fantastico, così come l'organizzazione degli eventi, e penso che nel 2022 qui ci sarà una grande coppa del mondo. Un'esperienza in Cina nel mio futuro? La Cina è un nuovo e ricco mercato, ognuno ha il diritto di fare le proprie scelte. Non posso parlare adesso di un mio futuro in Cina, Qatar o MLS, voglio giocare ancora per la Juve e fare una grande finale di Supercoppa".