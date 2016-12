Juve, Chiellini: "La BBC è ancora viva. Rinnovo di Rugani segnale forte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato dello stato di saluto della retroguardia bianconera e, in particolar modo, della BBC (Barzagli-Bonucci-Chiellini): "La BBC è ancora viva - ha detto - e lasciatemi dire che sono contento per Rugani. Io dicevo che sarebbe stato il futuro della Juventus nei primi giorni in cui mise piede qui. Il suo rinnovo è un segnale forte per un ragazzo che ha qualità, che sta maturando, che non aveva ancora avuto modo di esprimere con continuità il proprio valore".