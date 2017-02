Juve, col Crotone nessun calo sarà ammesso: la sfida non è vinta in partenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

6 punti sul Napoli e 4 sulla Roma, punti che in caso di vittoria stasera a Crotone diventerebbero 9 e 7: giochi assolutamente non chiusi ma comunque ci sarebbe di nuovo un margine tra la Juventus e le inseguitrici di tutto rispetto. "Il Crotone è una squadra che ha perso molte gare nella parte finale. È una squadra ordinata, di equilibrio e a cui è difficile fare gol. Ha un 4-4-2 lineare è difficile da saltare" ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza ieri da Vinovo. "Se non sbloccheremo la gara all'inizio poi sarà difficile. È un momento elevato della stagione". Appunto, non di ammettono passi falsi, soprattutto dopo la bella prestazione con l'Inter. Il modulo non si cambia. 4-2-3-1 confermatissimo, varieranno gli interpreti. "Chiellini riposerà, sono rientrati Barzagli e Benatia. Marchisio non è convocato perché ha un problema alla schiena. Lemina e Mandragora non saranno convocati. Gli altri stanno bene. Pjaca può darsi giochi dall'inizio.potrebbe riposare anche Lichtsteiner. Sturaro non può stare alto a sinistra ma è probabile continui a giocare Mandzukic. Spesso abbiamo giocato con 2 punte e Cuadrado. È questione di equilibrio ed è importante che tutti siano a disposizione" chiude Allegri chiedendo concentrazione alla sua squadra sia che si giochi con la seconda che con la penultima.