Juan Cuadrado non è partito con la squadra: il colombiano, d'accordo con la Juventus, è rimasto a Barcellona con il medico per approfondire i controlli su una botta alla schiena ricevuta ieri. Premium Sport rivela che raggiungerà Torino in serata e domani sarà a Vinovo.