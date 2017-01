Juve, da Darmian a Conti e De Sciglio: occhi sui terzini italiani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Caccia ai terzini in casa Juventus, scrive oggi Tuttosport. Sul fronte italiani, restano monitorate le situazioni di Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United e di Mattia De Sciglio, vero e proprio pallino di Massimiliano Allegri. Poi Andrea Conti dell'Atalanta e non è da escludere anche che i bianconeri puntino poi i propri fari su Adam Masina, Under 21 di Di Biagio e di proprietà del Bologna.