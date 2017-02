Juve, dalla Spagna: Dybala-Real Madrid, c'è già l'ok dell'argentino

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala (23) dovrebbe a breve firmare il rinnovo con la Juventus, ma in Spagna rilanciano l'interesse del Real Madrid nei riguardi dell'attaccante argentino. Mundo Deportivo fa sapere che Florentino Perez avrebbe scelto l'ex Palermo come prossimo acquisto per l'attacco: il giornale iberico scrive che Dybala - nonostante la firma imminente sul nuovo accordo con i campioni d'Italia - vorrebbe salutare la Serie A e il presidente dei blancos avrebbe già incassato il sì della Joya al trasferimento al Santiago Bernabeu. Intanto, Alvaro Morata (24) non avrebbe problemi a salutare definitivamente lo stadio madrileno per tornare a Torino. Ma l'arrivo di Dybala spingerebbe anche Karim Benzema (29) a dire addio alla Casa Blanca: l'attaccante ex Lione potrebbe tornare in Ligue 1, dove il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad accoglierlo.