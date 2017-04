Juve, Dani Alves: "Vincendo elimineremo la squadra migliore al mondo"

Come si batte il Barcellona? Chi meglio di Dani Alves può dare una risposta o aiutare ad organizzare una simile partita. Quel che è certo è che per il difensore brasiliano sarà una gara dalle sensazioni contrastanti. "Sono felice di poter essere qui" ha spiegato in conferenza stampa. "Non avevo avuto ancora la possibilità di calpestare il Camp Nou e questo mi ha dato energia. Poi siamo 60 e 40 come possibilità di passaggio. Qui le gare sono lunghe e dure. So che se noi facciamo una grande partita e non ci accontentiamo possiamo fare male. Quando entro nel Camp Nou metto da parte i miei sentimenti. Abbiamo una squadra tecnica che studia bene l'avversario e tutti sanno cosa c'è da fare. Questo impegno enorme vale la pena, se riusciremo a superare il Barca elimineremo la migliore squadra al mondo. Alla Juve ci sono giocatori che hanno avuto sensazioni uniche, c'è chi ha vinto 5 scudetti di fila. Non so più di loro, siamo qui per unire le forze e vincere. Sono 25 anni che la Juve non vince la Champions, vivo di sogni e cerco di metterli in realtà. Mi ha attratto molto questa cosa".