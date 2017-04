Juve, Dybala: "Abbiamo fame. Barça su di me? Felice di quanto fatto ieri"

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala ha parlato a Onda Cero dopo la vittoria di ieri sul Barcellona: "E' stata una partita positiva per tutti, volevamo questo risultato, anche se sapevamo che contro il Barcellona non è mai semplice. Abbiamo sfruttato i momenti giusti. Dybala ha vinto contro Messi? No, ancora mancano 90 minuti. E' presto per parlare di chi passerà il turno, ricordiamoci cosa è successo contro il PSG. Il Barça su di me? Sono felice di quanto fatto oggi, ho aiutato la mia squadra a vincere la partita ma mancano 90 minuti. Personalmente sono molto contento comunque. Stadium fortezza? Abbiamo fame, vogliamo vincere sempre e lo stiamo dimostrando partita dopo partita".