Juve, Dybala il predestinato: da Barcellona a Barcellona

Guadagnare 7 milioni ad appena 23 anni non è cosa da poco. Essere legati a uno dei più importanti club d'Europa fino al 2022 vale doppio. Paulo Dybala e la Juventus si sono finalmente incontrati mettendo a tacere le tante voci di mercato attorno al giovane da mesi. Blindarlo era un obbligo, far uscire finalmente la notizia anche. Tutte le Big europee lo volevano, tutte erano pronte a sborsare fior fiori di soldi, adesso nessuna potrà arrivarci se non facendo follie. "Fu Tevez a dirmi di venire alla Juve", ha spiegato l'argentino, anche se poi non ha avuto la fortuna di giocarci insieme. Ormai 2 anni fa Dybala era in tribuna a Berlino per ammirare il suo futuro giocare la finale col Barcellona. 3 giorni fa alla stessa squadra ha segnato una doppietta spettacolare che rischia di affossare i segni di Champions della compagine di Luis Enrique. Un predestinato insomma che ora può continuare a crescere in serenità, con la pancia più piena e il sorriso di chi gli sta intorno. Ora tocca ad Allegri.