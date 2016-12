Juve, ecco l'ultimo appuntamento della stagione: chiudere in bellezza è d'obbligo

Per capirne di più della formazione che questo pomeriggio, le 17.30 italiane, affronterà il Milan in Supercoppa, bisognerà aspettare ancora qualche ora. Idee ce ne sono nella testa di Allegri, l'obiettivo è capire quale sarà quella la più consona alla partita e all'avversario. Nell'ultima settimana in casa Juventus i grandi dubbi sono stati due: se Lichtsteiner e Pjanic avrebbero recuperato e se Higuain, perché lui è sicuro di partire titolare, sarebbe stato accompagnato da Dybala o Mandzukic. Ieri lo svizzero non ha rassicurato al 100% il tecnico bianconero. Se quindi non dovesse farcela si potrebbe ipotizzare un Barzagli investito da terzino e quindi Rugani e Chiellini coppia di una ipotetica linea a 4 chiusa da Alex Sandro. Pjanic, se sarà confermato, dovrebbe agire alle spalle dell'attacco argentino (sarebbe questa la scelta di Allegri). In caso contrario tra reparto avanzato e centrocampo (Marchisio, Khedira e Sturaro) ci sarebbe proprio l'ex Palermo e accanto al Pipita, Mario Mandzukic.