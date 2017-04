Juve, i tifosi credono nella semifinale: a Barcellona invece in un nuovo miracolo

© foto di www.imagephotoagency.it

"Massimiliano ci rende tutti Allegri. Andiamo a comandare!", è il messaggio apparsi su uno striscione fuori dallo Juventus Center di Vinovo ieri mattina durante l'allenamento. I tifosi bianconeri credono nella possibilità di arrivare in semifinale di Champions buttando fuori dalla competizione i mostri del Barcellona e hanno deciso di incitare la squadra a modo loro. Erano in tanti infatti ieri fuori dal quartiere generale bianconero, chi per curiosare, chi per carpire qualche novità sulla presenza di Dybala al Camp Nou, chi appunto per sostenere utilizzando un lenzuolo bianco. La Juventus partirà oggi per la Spagna, dove alle 18.30 sarà protagonista nella classica conferenza stampa della vigilia. Accanto ad Allegri questa volta ci sarà Dani Alves, per cui sicuramente i giornalisti locali avranno preparato le classiche domande dell'ex. La formazione di Luis Enrique invece sarà impegnata domani alle ore 11 con l'allenamento di rifinitura e alle 12.45 con la stampa per approfondire l'argomento Juventus. A Barcellona sembrano essere sono abituati alle remuntade, dopo quella storica col Psg. Madama non è invece abituata ad incassare più di 1-2 gol, ecco perché la strada potrebbe non essere così in discesa.