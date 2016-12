Juve, il lavoro sul centrocampo non si chiude qui: avanti su Witsel

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'arrivo di Rincon é stato messo in sordina, non perché sia già passato di moda ma perché è cosa fatta. Le visite mediche sono superate, la firma sul contratto è una formalità e basterà attendere l'inizio del mercato il 3 gennaio. E adesso? Su chi si sarà puntato il binocolo di Marotta e Paratici. La Juventus non ha chiuso il discorso centrocampo, perché continua a lavorare su Witsel. I bianconeri stanno aspettando che lo Zenit dia il via libera per lasciarlo partire. I russi vorrebbero circa 10 milioni e per il momento stanno facendo resistenza, i bianconeri invece sono disposti a spenderne 6, perché il belga è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe esserci già un accordo per arrivare al giocatore a parametro zero. Cosa deciderà di fare quindi la dirigenza juventina? Lavorare per il presente e se dovesse andare nuovamente male, puntare tutto sull'estate.