Juve in guardia: anche il PSG mette nel mirino Sanchez

Tutti su Alexis Sanchez. Già nel mirino di Manchester City e Juventus, come pure delle big cinesi, l'attaccante cileno dell'Arsenal, secondo quanto riferito da L'Equipe piace tanto anche al Paris Saint-Germain. La squadra transalpina lo avrebbe infatti individuato come prossimo rinforzo stellare. I soldi non mancano, la Juventus è avvisata.