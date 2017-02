© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcello Nicchi non si sbilancia sull'arbitro di Rizzoli in occasione di Juventus-Inter. Intercettato da Lapresse, questo il commentato del presidente dell'Associazione Arbitri Italiani: "Non ho nulla da commentare. Ognuno che ha visto la partita può farsi le proprie idee. Il lunedì è bene metabolizzare tutto, poi non è mia consuetudine commentare dopo poche ore. Quando avremo visto tutto commenteremo nelle sedi opportune".