Juve, Khedira: "Tre punti in più. Ora testa al Barcellona"

La Juventus, oggi, ha battuto per 0-2 il Pescara. Per i bianconeri è stata decisiva la doppietta di Gonzalo Higuain. Sami Khedira, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha voluto fare i complimenti ai suoi compagni: "Tre punti in più - Ottimo lavoro. Ora concentrati sul Barcellona!", ha scritto il numero 6 juventino.