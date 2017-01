Juve, la linea verde continua: Orsolini continua il ciclo

© foto di Federico Gaetano

Sarà una Juventus sempre più giovane quella che verrà. La dirigenza bianconera non ha mai nascosto di voler "svecchiare" il più possibile la Rosa, mescolando comunque esperienza a sfrontatezza. Tutto è cominciato anni fa, con l'inserimento di giocatori come Pogba, Morata, Sturaro, Dybala, Rugani, Lemina tra i più maturi Khedira, Pirlo, Chiellini, Barzagli, Tevez. Anche in questa stagione essersi assicurati giovani di belle speranze dà alla squadra di Allegri la possibilità di sperimentare e crescere. Rincon ha meno di 30 anni, N Zonzi, possibile arrivo nelle prossime settimane, è dell'88, anche se a tirare giù la linea sarà Orsolini, classe 1997 ad un passo dai Millennials. Madama è pronta ad investire 4 milioni più bonus per il giovane attaccante dell'Ascoli, che però rimarrà nelle Marche fino alla fine della stagione, dopodiché si deciderà se continuare in un'altra squadra o rimanere a Torino. Questa estate poi pronto l'attacco ad altri giovani del calibro di De Sciglio e Verratti, nomi che sentiamo da anni ma che portano avanti sempre la stessa politica: largo ai giovani.