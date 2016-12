Juve, Lemina può salutare: piace a Lipsia e Schalke 04

© foto di Federico De Luca

Il Lipsia non molla Mario Lemina (23) ed è disposto ad accontentare la Juventus, che chiede 20-25 milioni di euro per lasciar partire il calciatore. Anche lo Schalke 04 è sul centrocampista ex Marsiglia, mentre i bianconeri imbastirebbero volentieri una trattativa col club tedesco per il giovane Leon Goretzka (21). A scriverlo è Tuttosport.