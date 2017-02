Juve, Mandzukic uomo del momento: Allegri non può più fare a meno di lui

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Mandzukic non segnava da quasi un mese. Era l'11 gennaio ed era la gara di Coppa Italia con l'Atalanta. Da allora però, sono cambiate tante cose, soprattutto il modo di giocare della sua Juventus. Il croato è l'uomo del momento? Sì ma non per il gol siglato col Crotone, perché è il simbolo di questa Juve 2.0, della Juve targata 4-2-3-1. Ha accettato di cambiare, di spostarsi e giocare più all'esterno, consentendogli così di agire a tutto campo e senza limitazioni. È un nuovo agire che è sicuramente più dispendioso e lo obbliga a grossi sacrifici, anche di fiato, ma a lui poco interessa tanto da aver messo mercoledì in dispensa la quinta gara consecutiva da titolare. Alla faccia della fatica. Insomma, da quel Palermo-Juve in cui per la prima volta Mandzukic e Higuain giocarono insieme e si parlò addirittura di disastro sembra passato un secolo. Anche da quel momento sono cambiate tante cose e anzi, tutto è andato migliorando. Con il Crotone è stata anche la prima volta in cui sua lui che il Pipita sono andati a rete negli stessi 90'. Non era mai successo, ma sicuramente ora, ricapiterà.