Juve, Marotta: “Nessuna beffa per Gagliardini, non l'abbiamo mai trattato”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto a margine della presentazione di Tomas Rincon come nuovo calciatore della Juve, Beppe Marotta ha parlato dell'affare Gagliardini. “E' un bravo giocatore ma non è un profilo funzionale alla nostra causa e per questo non l'abbiamo mai trattato. Abbiamo già Sturaro, Mandragora e Lemina in quel ruolo quindi non si tratta né di beffa né di sorpasso", le parole del dirigente della Vecchia Signora.