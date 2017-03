Juve, Marotta: "Dybala resterà con noi. Lui è parte della nuova Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel pre-partita di Juventus-Milan: "Per Pjaca è una bella occasione. Per noi non cambia niente: il risultato dev'essere quello. Giusto dare possibilità al ragazzo di partire in una gara così difficile. Durante le gare di Champions monitoriamo tutti i giocatori, poi quello che dicono i media non è concreto. Dybala è un nostro giocatore e ci rende orgogliosi di aver costruito una nuova Juve con lui. Abbiamo un contratto lungo che prolungheremo, e anche lui è contento di stare con noi. Ha le caratteristiche giuste che deve avere un giocatore giovane così forte".