Juve, Mendes su J. Rodriguez: "Non parlo di club, vedremo cosa accadrà"

Intervistato da SkySport, il noto agente Jorge Mendes ha parlato del futuro di James Rodriguez, seconda scelta per Zinedine Zidane nel Real Madrid: "È un calciatore top, può giocare ovunque. Non ha bisogno di dimostrare nulla, ha sempre fatto bene. Ora deve recuperare per convincere Zidane. La Juventus? Non parlo di club, vedremo cosa accadrà".