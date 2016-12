Juve, non si molla N'Zonzi: può arrivare grazie a Hernanes e Zaza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus lavora per arrivare ad Axel Witsel dello Zenit a gennaio, senza però mollare Steven N'Zonzi del Siviglia. Tuttosport fa sapere che i bianconeri restano sul calciatore in forza agli andalusi, per capire se il club spagnolo è disposto a cederlo. La clausola rescissoria, fissata a 30 milioni di euro, non sarebbe un grande problema in quanto pagabile in due tranche. Parte dei soldi, inoltre, potrebbero arrivare dalle cessioni di Hernanes e Simone Zaza al Valencia.