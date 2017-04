Juve, nonostante il rinnovo il Barça non molla Dybala: offerta super in arrivo

Nonostante il rinnovo di contratto siglato nelle scorse ore con la Juventus (nuovo accordo valido fino al 2022), il Barcellona crede ancora alla possibilità di arrivare a Paulo Dybala, assoluto protagonista nella vittoria per 3-0 in Champions League.

In particolare - secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport -, i blaugrana potrebbero spingersi fino a 120 milioni di euro. A Torino, però, non aprirebbero in ogni caso alla cessione del talento argentino.