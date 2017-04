© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tuttosport oggi in edicola racconta che la Juventus sta monitorando con attenzione Davide Marsura, ventitreenne esterno del Venezia, capolista del girone B della Lega Pro. Considerato un lusso in categoria, ha già attirato le attenzioni di tanti club di A e potrebbe arrivare a Torino per poi essere parcheggiato in una tra Sassuolo, Atalanta ed Empoli.