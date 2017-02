Juve, ordinaria amministrazione a Crotone? Gara aperta per un'ora intera

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Crotone riesce a resistere per 60' prima che Mandzukic trovi il suo quinto gol della stagione, un gol che sblocca la gara solo nel corso del secondo tempo. In occasione della rete, bello il lavoro di Dani Alves sulla destra che calcia verso l'area dove è a Asamoah a raccogliere di prima intenzione: Cordaz dice no ma sul rimbalzo arriva il croato di forza. La Juventus la sblocca così la sfida dell'Ezio Scida e si porta a +7 sulla Roma. La chiude poi Higuain come meglio sa fare, ovvero con la palla al piede, il 16esimo di questa sua prima stagione in bianconero. Ha avuto ragione Allegri anche in questa gara, non facile come tutti avrebbero potuto pensare perché giocata solo a tre giorni dalle fatiche con l'Inter e perché facile da sottovalutare. Non cambia il modulo quindi ma qualche giocatore sì, com'è giusto che sia. Cuadrado si accomoda in panchina. Gioca la sua prima da titolare Marko Pjaca, ancora un po' incerto nei meccanismi ma con ampi margini di crescita. Il giovane croato tocca il suo primo pallone al 4' e da lì non si ferma più. Gioca anche Rincon dall'inizio, staffettano invece Khedira e Pjanic. Non si può fare invece a meno del trio delle meraviglie ovvero di Mandzukic, Dybala e Higuain, tre giocatori che insieme continuano a crescere anche se sembra quasi impossibile pensare debbano ancora migliorarsi.