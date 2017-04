Juve, partito il countdown: si lavora per vedere Dybala al Camp Nou

© foto di www.imagephotoagency.it

La marcia verso il Camp Nou è ufficialmente cominciata. Dopo la seduta di scarico di oggi, la Juventus sosterrà il vero allenamento pre Barcellona, in cui tra le altre cose si cercherà di capire come sta veramente Dybala. Pensare alla gara di ritorno di Champions senza lui è quasi utopia dopo la doppietta segnata allo Stadium, ma metterne a repentaglio la caviglia potrebbe essere sbagliato. Non c'è stato bisogno di esami strumentali e questa è una buona notizia, però le prossime ore saranno decisive. Ieri ha svolto delle terapie, ma già da oggi o al massimo martedì tornerà a lavorare con i compagni. Massimiliano Allegri si affiderà quindi ai suoi titolatissimi, 4-2-3-1 confermato: in difesa tornerà la coppia Chiellini - Bonucci, così come sulle fasce si rivedranno Dani Alves e Alex Sandro. A centrocampo accanto a Pjanic, invece, ci sarà Khedira, a riposo nell'ultima sfida col Pescara. In attacco presenti tutti, compreso Dybala (si spera). Al Camp Nou con l'argentino, giocheranno infatti Cuadrado, Mandzukic e Higuain.