Juve: per l’estate si seguono Verratti, Kroos e Isco

L’edizione odierna di Tuttosport scrive del mercato della Juventus che, come tradizione, lavora al presente ma anche per il futuro. Il giornale fa sapere che i bianconeri proveranno a mettere a segno altri colpacci, come quello della scorsa estate legato a Gonzalo Higuain. Per il prossimo giugno Marco Verratti del Paris Saint-Germain sarebbe in pole, ma la dirigenza bianconera segue anche Toni Kroos e Isco del Real Madrid.