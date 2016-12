Juve, prima tra le prime in Europa. Soprattutto allo Stadium

Prima tra le prime in casa, vincente quanto il Real in campionato. I freddi numeri della pausa invernale scaldano il cuore, se si osservano le cifre che contano i passi del cammino bianconero tra le big europee nei rispettivi campionati. Il pallottoliere della Juventus infatti racchiude una serie di trend niente male. Partenza bruciante, ai punti: prendendo in considerazione i dieci grandi tornei del continente (a parità di gare) l'avvio bianconero è migliore rispetto a quello di Bayern e Nizza. In media 2,47 punti a partita, al pari di Real Madrid, dietro solo a Chelsea, Benfica (2,53) e allo Shakhtar Donetsk (2,78). Juve più brava di tutte invece tra le mura amiche dello Stadium, dove la Signora è infallibile con 3 lunghezze a match, davanti a ogni grandissima d'Europa. Imbattuta in casa solo la Roma, con cui la Juventus si alterna insieme al Napoli al vertice delle altre hit parade che contano nella nostra Serie A. Bianconeri migliore difesa (14 gol subiti), Napoli miglior attacco (40 reti). Pensando all'anno solare, invece, giallorossi e azzurri entrano anche a far parte della top five internazionale: Roma a 83 punti seconda in Italia e quarta in Europa, Napoli a 81 occupa nelle due classifiche il terzo e il quinto posto. Nessuno come i bianconeri in Europa: 100 punti su 114 in palio, più di Real e Barça, Bayern e Psg in campionato, con 33 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Un 2016 a dir poco da favola.