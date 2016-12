Juve, Rakitic e Kroos nel mirino: bianconeri pronti a fare follie per il croato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Marco Verratti nelle idee di centrocampo della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri sarebbero sulle tracce di Toni Kroos e Ivan Rakitic per la prossima estate. Sopratutto per quel che riguarda il croato del Barcellona la Vecchia Signora potrebbe fare uno sforzo economico non indifferente, visto che è nel pieno della sua maturità e potrebbe essere impiegato sia come centrale che come mezzala.