Juve, senza Mandzukic c'è un attacco da ricreare: Sarri spera ma Allegri è pronto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pericolo formazione per la Juventus nella prima vigilia napoletana della settimana. Oltre a non avere Pjaca, Allegri è chiamato a decidere cosa fare con l'altro croato della squadra ovvero Mandzukic. L'infiammazione al ginocchio accusata al ritorno dalla Nazionale non sembra essere pienamente superata, quindi le opzioni sono due: convocarlo e magari rischiarlo o lasciarlo a Torino e sperare di poterlo usare in Coppa e successivamente col Barcellona. A questa incertezza va anche aggiunta quella su Dybala, perché non è ancora detto che l'argentino parta dall'inizio al San Paolo. Dovessero mancare tutti e due Allegri potrebbe scegliere il 4-3-3 con in avanti ai lati di Higuain, Cuadrado e Alex Sandro. Se Dybala invece dovesse giocare, si potrebbe schierare anche il vecchio 3-5-2 mascherato da 4-4-2 con entrambi gli argentini in campo. Oggi alle 12 il mister livornese potrebbe aiutare a sciogliere qualche dubbio durante la classica conferenza stampa.