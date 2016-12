Juve, settimana decisiva per Witsel: si può chiudere a 8 mln

© foto di Imago/Image Sport

Archiviato il capitolo Supercoppa, la Juventus entra nella settimana decisiva per quanto riguarda l’arrivo di Axel Witsel. In casa Zenit San Pietroburgo è in programma un summit decisivo tra il tecnico Mircea Lucescu e i vertici del club russo, consapevoli che il centrocampista belga voglia vestire la maglia bianconera. Intanto Beppe Marotta e Fabio Paratici non vorrebbero modificare la propria offerta allo Zenit: sei milioni di euro più bonus, i russi ne chiedono dieci ma la soluzione intermedia può mettere tutti d’accordo. A svelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport.