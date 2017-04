Juve, solido tesoretto per un futuro al vertice

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La costruzione della prossima sessione di mercato passerà anche attraverso le cessioni. Al di là degli investimenti che verranno predisposti in questo senso, le valutazioni utili alla causa potrebbero essere già stilate nelle prossime settimane, almeno per la Juventus. Il Valencia, per esempio, ha già reso nota la sua volontà di portare a termine il discorso legato al riscatto del cartellino di Simone Zaza. L’impatto del lucano sul club iberico è stato ottimale, facendo dimenticare in breve tempo la nefasta esperienza londinese con la maglia del West Ham. I 16 milioni incassati dai bianconeri costituiranno una base di assoluto valore per garantire ossigeno ad un bilancio già perfettamente in linea con i dettami del FPF, facendo di conseguenza intendere la possibilità di ulteriori investimenti atti al rafforzamento della squadra regina del Belpaese. Una situazione che coinvolge anche il cartellino di Kinglsey Coman, sebbene con scenari differenti. Il Bayern dovrà sborsare 21 milioni di euro per arrivare al riscatto del francese, e le tempistiche dilatate non preoccupano minimamente né Marotta né Paratici. Gli estimatori del talento scuola Psg non mancano di certo, e anche nella remota ipotesi che dalla Baviera non si proceda al bonifico per la Juventus si prefigurerebbe l’opportunità di mettere a bilancio una plusvalenza ancora più importante trattando il giocatore con le altre squadre interessate, Manchester City su tutte. Insomma, al di là dei responsi che il campo concederà tanto in Italia quanto in Europa, la certezza è che i bianconeri potranno contare su basi solide per proseguire un ciclo che sembra non avere fine.