Juve-Tolisso, Aulas non scende da 40 milioni. Lemina possibile contropartita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, scrive oggi Tuttosport, resta in pole position nella corsa a Corentin Tolisso del Lione. C'è ancora da trovare l'accordo sulle cifre: il presidente Jean-Michel Aulas continua a chiedere 40 milioni di euro, la Juve gioca al ribasso ma potrebbe inserire Mario Lemina come parziale contropartita dell'affare per convincere l'OL a cedere Tolisso.