Juve, Tolisso priorità per l'estate. Sullo sfondo Luiz Gustavo e Paredes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus già progetta il colpo per il prossimo mercato estivo, che porta il nome di Corentin Tolisso (22) per potenziare il centrocampo. L'offerta da presentare al Lione è già pronta: 40 milioni di euro per mettere le mani sul cartellino del calciatore francese. Sullo sfondo resta Luiz Gustavo (29) del Wolfsburg, blindato dai tedeschi almeno fino a giugno. Nel mirino c'è anche Leandro Paredes (22) della Roma, anche se tra le due dirigenze non sarà facile trattare.