Juve? Tutto esaurito. La globalizzazione bianconera parte dal Sud

Non è un mistero che la Juventus tenda a primeggiare nella totalità delle classifiche all'interno dello stivale. Un dato sconfinato con decisione all'interno del rettangolo verde nel corso degli ultimi anni, ma facilmente estendibile anche alla questione legata al numero di fans in giro per l'Italia. Al di là delle preferenze territoriali e dello sporadico predominio delle due milanesi, ad ogni modo, è proprio la squadra bianconera ad avere non solo il maggior numero di sostenitori, ma anche la più ampia distribuzione degli stessi all'interno dei nostri confini. E' in particolar modo il sud Italia, comunque, a costituire il feudo più sostanzioso della fede bianconera, con dati ampiamente riscontrabili nelle ultime uscite della truppa di Allegri: al tutto esaurito dello Scida farà seguito anche quello del Sant'Elia nella prossima trasferta dei campioni d'Italia. Con la Sardegna che resta una delle poche regioni a mantenere la leadership di tifo per la squadra locale, rispetto alla controparte juventina. Diverso il discorso parlando di Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata, laddove sono proprio gli juventini a vantare il maggior numero di unità anche rispetto alle squadre che si sono alternate nella massima serie negli ultimi anni. Un legame, quello tra la Juventus ed il sud, che parte da lontano. Basti fare riferimento alle leggendarie trasferte dei decenni passati, sino all'emblema rappresentato dalla storica finale di ritorno di coppa Uefa disputata al Partenio contro la Fiorentina in cui praticamente la totalità degli spalti era proprio a tinte bianconere. Una sintonia di cui, al di là dei tentativi leciti di globalizzazione e sviluppo del marchio, continua a segnare una netta differenza tra la Juventus e tutte le altre.