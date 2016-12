Juve, vietato sottovalutare il Porto: la squadra di Santo non parte sconfitta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' inutile girarci attorno. Quando l'urna di Nyon ha sentenziato quale sarebbe stata l'avversaria della Juventus agli ottavi di Champions, tutti hanno tirato un sospiro di sollievo. I bianconeri da primi in classifica hanno evitato squadre del calibro di Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid e Psg. Sarà quindi Juventus-Porto la partita più attesa del nuovo anno. Certo, si tratta sempre di una sfida di Champions e l'errore più grande sarebbe sottovalutare l'avversario. In questo momento il club portoghese è secondo in classifica a 4 punti dal Benfica. Ha chiuso al secondo posto nel girone G, travolgendo nell'ultima partita il Leicester di Ranieri con 5 gol. I precedenti sorridono alla squadra di Allegri, che non ha mai perso contro il Porto, incrociata l’ultima volta nella prima fase a gironi della stagione 2001/02. Nell’andata al Do Dragao finì 0-0, mentre al Delle Alpi gli uomini di Marcello Lippi si imposero 3-1 dando la svolta all'annata. Ci sono diversi giocatori da tenere sotto la lente d'ingrandimento. Attenzione ad André Silva, attaccante classe 1995 esploso proprio in questa stagione segnando 11 gol in 16 partite. Sulle sue tracce ci sono già quasi tutte le big d’Europa, ma il Porto sembrerebbe averlo blindato. L’allenatore è Nuno Espirito Santo, che da giocatore ha vinto la Champions League con Mourinho in panchina e chi la coppa l'ha già assaporata più volte si trova invece in porta: Casillas non vede l'ora di ritrovare il caro vecchio amico Buffon.